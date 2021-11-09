شكرا لقرائتكم خبر عن مسلحون يستولون على قريتين فى شرق الكونجو قرب حدود أوغندا ورواندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مساعد حاكم منطقة روتشورو اللفتنانت كولونيل موهيندو لوانزو، الاثنين، إن استولوا خلال الليل على قريتين على الأقل فى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بالقرب من الحدود مع أوغندا ورواندا.

وأضاف لوانزو، أن "مقاتلين من جماعة إم23 المتمردة، التى استولت على مناطق واسعة من البلاد فى عامى 2012 و2013، وراء الهجوم".

وكانت قريتا تشانزو ورونيونى آخر معقلين لجماعة "إم23" قبل أن تطردها قوات من الكونغو والأمم المتحدة إلى أوغندا ورواندا فى عام 2013.

وفى سياق منفصل، لقى 5 أشخاص على الأقلّ مصرعهم، شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، فى مواجهات اندلعت بين قوات الأمن وسكّان غاضبين اقتحموا مركزًا للشرطة للاقتصاص من لصّ ضبطوه بالجرم المشهود، فأضرموا النار فى المركز وقتلوا اللصّ المفترض حرقًا، كما أعلنت السلطات.

وبحسب بوابة أفريقيا، قال دونات ماندونجو، قائد منطقة لوبيرو العسكرية فى مقاطعة شمال كيفو (شرق) لوكالة فرانس برس أن سكّانًا غاضبين حاولوا اقتحام مركز الشرطة فى مدينة كيرومبا للاقتصاص بأنفسهم من رجل ضبط متلبّسًا بسرقة دراجة نارية، فتصدّى لهم عناصر الشرطة.