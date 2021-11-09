شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن واليونان يوقعان اتفاقية تعاون عسكري مشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي، اليوم الاثنين، رئيس أركان الدفاع الوطني اليوناني الفريق أول كونستانتينوس فلوروس، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون عسكري مشترك بين القوات المسلحة الأردنية واليونانية بحضور الملحق العسكري اليوناني وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بأن الاتفاقية التي وقعها الجانبان تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية بين البلدين.