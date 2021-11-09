شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق صافرات إنذار في العقبة والبترا بالأردن ضمن تمرين درب الأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن، بأنه سيتم إطلاق صافرات إنذار خلال الساعات المقبلة اليوم الاثنين، في محافظة العقبة ولواء البترا، ضمن مجريات التمرين الوطني الشامل "درب الأمان".

ووفق وكالة الأنباء الأردنية أكد المركز، ان التمرين يتطلب تنفيذ فعاليات تدريبية من مختلف الأجهزة والمؤسسات، اضافة إلى تواجد أمني واغلاقات وتنفيذ عمليات إنقاذ وإطلاق صافرات إنذار وعمليات اخلاء وتحريك آليات.