شكرا لقرائتكم خبر عن المنسق الخاص للأمم المتحدة: نرحب بالتزام الحكومة اللبنانية بإجراء الانتخابات النيابية العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة بلبنان يوانا فرونتسكا، عن ترحيبها بالتزام الحكومة اللبنانية ببدء إجراءات التحضير للانتخابات النيابية المقررة العام المقبل لإجرائها في موعدها الدستوري، معتبرة أن المصلحة المشتركة تقتضي إجراء الانتخابات وفقًا للدستور اللبناني، باعتبارها ركن من أركان الديمقراطية وتحقيقاً لتطلعات الشعب اللبناني.



جاء ذلك خلال كلمتها بمنتدى الانتخابات الذي ترأسه وزير الداخلية اللبنانية القاضي بسام مولوي وفرونتسكا اليوم لمناقشة استعدادات لبنان للانتخابات النيابية المقررة العام المقبل وكيف يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد لبنان على أكمل وجه.



وركزت النقاشات على أهمية التعاون بين مختلف المعنيين من أجل نجاح العملية الانتخابية، بما في ذلك من خلال تفعيل وتعزيز هيئة الإشراف على الانتخابات والمشاركة الفاعلة للمجتمع المدني وانخراط المرأة بشكلٍ ملموس.



وأضافت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة لبنان يقع على عاتقه ضمان إجراء الانتخابات وفقًا للدستور وقانون الانتخاب، ولكن المنتدى يبحث كيف للمجتمع دولي أن يدعم لبنان على أكمل وجه.



وشددت المنسقة الخاصة على أهمية الإصلاحات الجريئة والعميقة للبنان، قائلة بأن انتخابات العام المقبل جوهرية لنجاح أجندة الإصلاح وإعادة بناء الثقة مع المواطنين اللبنانيين.



وقالت إنها تتطلع إلى اجتماعات المنتدى المستقبلية استمرارًا للحوار بين الحكومة وأصحاب الشأن المحليين والمجتمع الدولي دعمًا للعملية الانتخابية.