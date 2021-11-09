شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: تعليق الإضراب المفتوح لموظفى الإدارة والعودة للعمل يوم واحد فقط بالأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة موظفي الإدارات العامة بلبنان تعليق الإضراب المفتوح لمدة أسبوعين وإعادة الإضراب إلى ما كان عليه سابقا بحيث يتم تأمين حضور الموظفين يوما واحدا في الأسبوع وهو يوم /الأربعاء/ لكي يتمكن المواطنون من إنجاز ما لديهم من معاملات وإجراءات ملحة.