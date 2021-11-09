شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن الدولي يدين محاولة اغتيال الكاظمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دان مجلس الأمن الدولي بشدة اليوم الاثنين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وطالب بمحاسبة مرتكبيها.

مجلس الأمن يدين محاولة اغتيال الكاظميما حقيقة صورة الطائرة المسيرة التي استخدمت لاغتيال الكاظمي؟

وفي بيان صحافي، دان أعضاء مجلس الأمن الـ15 "بأشد العبارات" الهجوم بطائرة مسيرة مفخخة الذي استهدف منزل الكاظمي نهاية الأسبوع.

كما "شددوا على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية الشنيعة ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم إلى العدالة".