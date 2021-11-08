المغرب... إيقاف مؤقت لبث برنامج إذاعي بسبب "النازية"

دبي - محمود عبدالرازق - وقرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري تبليغ شركة "راديو فاي" بهذا القرار، مع نشره بالجريدة الرسمية، بعدما سجل أن الشركة التي تقدم الخدمة الإذاعية لـ"لوكس راديو"، مضيفا أنها "لم تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالكرامة الإنسانية، والتوازن ونزاهة الأخبار والبرامج، والتحكم في البث".

وقالت: "مداخلة الضيف ومقاربته ومقارنته للإجراءات والتدابير (…) تمسّ بشكل واضح بشرف وكرامة فئة من الجمهور، ولاسيما غير الملقحين والمتدخلين في تدبير الشأن الصحي العمومي، ما يجعل الخطاب الموظف لا يحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولاسيما تلك المتعلقة بالكرامة الإنسانية".

وجاء قرار الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بناء على شكوى تقدم بها عضو "اللجنة العلمية لكوفيد-19 في المغرب"، البروفيسور عز الدين الإبراهيمي، الذي أبدى غضبه الشديد من تصريحات المذيع العشعاشي ومبالغته في وصف الحالة.

وتوعد الإبراهيمي، في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأن يسلك المسار القانوني ضد الإذاعة وبرنامجها.

هذا وتباينت الآراء في الشارع المغربي بشأن القرار الذي فرضته حكومة عزيز أخنوش، قبل أيام، بخصوص "جواز اللقاح"، حيث رأى البعض أنه سيسهل عليهم التنقل دون الحصول على رخص استثنائية من طرف السلطات، في حين رأى آخرون أنه يتنافى مع حرية التجوال والتنقل، وفق تعبيرهم.