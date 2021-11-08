المبعوث الأممي: السلام في اليمن معركة كبيرة لكننا بحاجة للمضي نحو الحل السلمي

دبي - محمود عبدالرازق - وقال غروندبرغ في مؤتمر صحفي عقده في مدينة تعز جنوب غربي اليمن، عقب لقائه محافظ تعز، نبيل شمسان: "السلام في اليمن معركة كبيرة، لكننا بحاجة أن نسير في طريق الحل السلمي وأبناء تعز لديهم تجارب في هذا المسار"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض.

وأضاف: "سنحمل العديد من القضايا والملفات للأمم المتحدة ومنها المتعلقة بتحسين الخدمات الأساسية وفتح الطرقات ونقل تجربة تعز في التعددية السياسية، والتي تذكرنا بوجود دولة يمنية قائمة على التعددية السياسية والمدنية".

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وأوضح أن "الزيارة إلى تعز تهدف إلى الوصول لتسوية سياسية وجامعة وشاملة لإنهاء النزاع في اليمن وآثاره التي تخلق تحديات كبيرة أمام تقديم الخدمات الأساسية وذلك وفق إيحاد الحلول المستدامة لتعز واليمن ككل".

وكان المبعوث الأممي، أكد لدى لقائه محافظ تعز، حساسية المرحلة التي يمر بها اليمن، بالقول: "نمر حالياً بمرحلة حساسة وعصيبة في الواقع ربما تفرض متغيرات جديدة (في إشارة إلى هجوم جماعة أنصار الله على محافظة مأرب الغنية بالنفط)، وبالتالي نحن نحتاج من جميع الأطراف العسكرية والأمنية والسياسية الوصول لحل مستدام وأن نركز تركيزاً خاصاً على الأوضاع الاقتصادية التي تثير مخاوف اليمنيبن".

وأعرب عن "تطلعه أن يرى من جميع الأطراف نهاية لهذا النزاع والدخول في تسوية سياسية تشمل الجميع وتسمح لليمن بالتعافي".

وعن الأوضاع في محافظة تعز، قال غروندبرغ: "لقد مررنا في الطريق إلى مدينة تعز، وعشت المعاناة وشاهدنا كذلك أشكال مختلفة تعبر عن المعاناة الكبيرة التي تواجه التنقل ووصول الخدمات والحصول على السلع وبشكل أكبر مما نراه في كل اليمن".

وتابع: "لاشك من أن سكان تعز يعانون من آثار الحرب واستمرار القصف وسقوط الضحايا وآخرها فقدان أسرة واحدة لثلاثة من أبنائها دفعة واحدة، ولابد من التركيز على ما يجري في تعز".

ووصل غروندبرغ في وقت سابق من اليوم، إلى مدينة تعز جنوبي غربي اليمن، في زيارة هي الأولى لمبعوث أممي إلى المدينة منذ اندلاع الصراع في اليمن قبل نحو 7 سنوات.