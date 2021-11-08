الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء مدينة حمص

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك" أن الدفاعات الجوية السورية، تتصدى في هذه الأثناء لصواريخ إسرائيلية أطلقت من فوق الأجواء اللبنانية، باتجاه بعض المواقع العسكرية بمحيط مدينة حمص وسط سوريا.

وكشف المصدر عن أن قواعد الدفاع الجوي في مناطق غربي البلاد، اعترضت معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى أهدافها.

من جهته، أكد مراسل "سبوتنيك" في المنطقة الساحلية غربي سوريا، أن جميع أصوات الانفجارات التي سمع دويها في محافظة (طرطوس)، ناجمة عن إطلاق صواريخ الدفاع الجوية باتجاه الاهداف المعادية، مؤكدا عدم وقوع أي عدوان في المنطقة الساحلية.

المصدر الأمني ختم في حديثه لـ "سبوتنيك" أن الفرق الفنية تعكف حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي.

هذا وكانت الدفاعات الجوية السورية، قد تصدت نهاية الشهر الماضي، لأهداف معادية بأجواء ريف دمشق الغربي.

وأكد مراسل "سبوتنيك" في دمشق أن الهجوم استهدف مطار الطيران الشراعي في منطقة الديماس غربي العاصمة السورية.

وأكد مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك" أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ اسرائيلية أطلقت من فوق الجولان المحتل وحاولت استهدف بعض المواقع العسكرية بمحيط العاصمة دمشق.

وأشار المصدر إلى أن صواريخ الدفاعات الجوية السورية اعترضت معظم الصواريخ قبل وصولها إلى هدفها، ودمرتها، موضحا أن الفرق الفنية تعكف حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن هذا العدوان.