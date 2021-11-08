شنقريحة يستقبل رئيس هيئة الأركان الليبية... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان: "استقبل السيد الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، هذا الاثنين 08 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول محمد علي الحداد، رئيس هيئة الأركان لحكومة الوحدة الوطنية الليبية".

وأضاف البيان: "حضر اللقاء كل من الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات والدرك الوطني، ورؤساء دوائر ومديرين مركزيين بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، وأعضاء الوفد العسكري الليبي".

وتابع: "تطرق الطرفان في هذا اللقاء إلى السياق الأمني الإقليمي، حيث أكد الطرفان على ضرورة تنسيق الجهود من أجل رفع التحديات الأمنية المستجدة، لاسيما على مستوى الحدود الجنوبية المشتركة، فضلا عن إيجاد السبل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون العسكري، كما تبادلا وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك".

وأشار البيان إلى أن "اللقاء كان أيضا فرصة اغتنمها السيد الفريق للتذكير بالعلاقات التاريخية العريقة التي تربط الشعبين الشقيقين، لاسيما إبان ثورة أول نوفمبر 1954 الخالدة".

وعبر شنقريحة عن دعم الجزائر لليبيا قائلا: "أود التأكيد لكم بهذه السانحة، عن دعم وتضامن الشعب الجزائري برمته لنظيره الليبي، وذلك منذ بداية الأزمة سنة 2011، معربا لكم عن مساندة بلدي للمساعي الصادقة والحثيثة لحل هذه الأزمة، ولَم شمل الفرقاء الليبيين بعيدا عن كل التجاذبات والأجندات الأجنبية.. موقفنا هذا، نابع من عمق العلاقات التاريخية العريقة التي تربط الشعبين الشقيقين، لاسيما إبان ثورة أول نوفمبر 1954 الخالدة".

كما عبر الفريق شنقريحة عن أمله في أن تستعيد ليبيا دورها الإيجابي في المنطقة وفي القارة الأفريقية في المستقبل القريب، من خلال التعجيل بالخروج من الأزمة التي تشهدها".

ومن جانبه، أكد الفريق أول محمد علي الحداد، رئيس هيئة الأركان لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، عن امتنان الشعب الليبي للجهود الحثيثة التي تبذلها الجزائر من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، وتوحيد الصف الداخلي الليبي.