قرقاش متحمس لمشاهدة "الكمين"... فيلم سينمائي إماراتي عن حرب اليمن

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد قرقاش في تغريدة له عبر موقع "تويتر" أنه يتطلع لمشاهدة فيلم "الكمين"، مؤكدا أن "احترافية وبسالة قواتنا المسلحة في اليمن وضمن عاصفة الحزم تستحق الكثير من المؤلفات والأعمال السينمائية والدرامية لسرد قصصهم البطولية وتضحياتهم في ميادين الشرف والشجاعة".

ويطرح فيلم "الكمين" في دور العرض السينمائية يوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وفيلم "الكمين" مستوحى عن أحداث حقيقية، ترصد مهمة إنقاذ مجموعة من الجنود الإماراتيين علقوا في كمين نصبه لهم عناصر من المتمردين في واد جبلي.

وتم تصوير جميع مشاهد الفيلم في الإمارات العربية المتحدة، وهو أكبر إنتاج سينمائي باللغة العربية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ومن الممثلين المشاركين في بطولته المذيعة الإماراتية، مهيرة عبد العزيز، ومن إخراج الفرنسي العالمي، بيير موريل، الذي أخرج فيلم الحركة والإثارة "Taken" من بطولة ليام نيسون، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.

ومنذ شهر مارس/ آذار 2015، تقود السعودية تحالف عسكري من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها، وذلك في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014.

بينما تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مسيرة دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي السعودية.