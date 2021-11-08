محكمة تابعة لـ"أنصار الله" تقر بسجن الناشطة انتصار الحمادي لمدة خمس سنوات

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع صحيفة "المدينة" السعودية، إن "محكمة غرب الأمانة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، أقرت بسجن اثنتين من رفيقات انتصار الحمادي خمس سنوات وسجن زميلتهن الرابعة سنة كاملة".

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وأوضحت أن محاكمة الحمادي "صورية والتهم ملفقة"، مشيرة إلى أن "قرار المحكمة الحوثية جاء عقب محاكمة مثيرة للجدل، وبعد أكثر من 9 أشهر على اختطافها ورفيقاتها والتي تعرضت للاختطاف والاعتقال التعسفي حينما كانت في طريقها مع زميلتين لها وصديق إلى جلسة تصوير، في 20 فبراير/ شباط الماضي".

وأكدت وسائل الإعلام السعودية أن "الحمادي واجهت سلسلة تهم أخلاقية، وافتقدت المتهمة لمحاكمة علنية عادلة"، واصفة المحاكمة بـ"الصورية"، مشددة على بطلان إجراءات القبض والتفتيش للمتهمات.

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