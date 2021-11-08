مواطنون ضد الانقلاب.. حركة تونسية جديدة يقودها مستشار سابق لقيس سعيد

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لموقع الصباح التونسي، فقد اقترحت الحركة خارطة طريق قالت إنها تمثل "أرضية جامعة لكل من يرى فيها نفسه من قوى حزبية أو مناهضة للانقلاب".

وحسب بيان للحركة، أكدت أنها تستهدف "إلغاء حالة الاستثناء التي أعلن عنها رئيس الجمهورية يوم 25 يوليو/ تموز الماضي"، واصفا الإجراءات التي ترتبت عليها، بـ "الاعتباطية".

وعن بنود خارطة الطريق، أوضح البيان أنها تتضمن "عودة البرلمان المنتخب وتعديل نظامه الداخلي فورا بما يضمن حسن سيره وحوكمته، واستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وإرساء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتجديد عضوية أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والعمل على إرساء بقية الهيئات الدستورية ولا سيما هيئة الاتصال السمعي والبصري".

وكان المستشار السابق لرئيس التونسي قيس سعيد قد أكد في مؤتمر صحفي أمام مدخل الفضاء الخاص بباب سعدون بالعاصمة التونسية، أن تونس تعيش مرحلة عزلة دولية، بسبب الأحداث الأخيرة التي مرت بها، على حد قوله.

وأوضح بوطيب أن كل البيانات الصادرة من شركاء تونس الدوليين مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، ومجموعة السبع تشدد على أنه لا عودة للعلاقات مع تونس إلا بعد عودة المسار الدستوري، حسب تعبيره.

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