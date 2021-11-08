الرئيس اليمني يوجه رسالة إلى الملك سلمان

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك وكالة "سبأ نت" اليمنية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن هادي أعرب عن تمنياته للملك سلمان بمواصلة مسيرة التقدم والنماء التي تشهدها المملكة العربية السعودية في ظل قيادته.

وأكد هادي أن علاقات الأخوة بين الشعبين اليمني والسعودية ضاربة في جذور التاريخ، مشيرا إلى أنها تؤكد ارتباط اليمنيين والسعوديين بمصير مشترك.

وأكد الرئيس اليمني على تقدير اليمن لما وصفه بـ "المواقف الأخوية التي تقوم بها المملكة في مختلف الظروف التي يمر بها اليمن إلى أن يعود إلى وضعه وطبيعته الخاصة".

وقال عبد ربه منصور هادي إن دعم المملكة لتحالف دعم الشرعية له الدور الأكبر فيما يحققه الجيش اليمني من انتصارات على من وصفهم بـ "ميليشا الحوثي الانقلابية" في إشارة إلى جماعة "أنصار الله" اليمنية.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم الحكومة الشرعية في اليمن في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء، التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" منذ سنوات.

ويشهد اليمن حربا دموية منذ سنوات تسببت في أزمة إنسانية توصف بأنها الأسوأ في العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

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