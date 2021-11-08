«وقاية» تحذر من أضرار التعب البصري على العين.. وتقدم نصائح مهمة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نبهت هيئة الصحة العامة “وقاية” من أضرار التعب البصري على العين.
وأشارت إلى أنه يرتبط بالاستخدام المتواصل والمفرط للشاشات، مبينة طرق الوقاية منه.
وأوضحت أن هناك عدة أسباب للتعب البصري منها: الإصابة بضعف الإبصار، والإجهاد وألم الرأس “الصداع” كون العين تعمل بجهد أكبر في أجواء الإضاءة غير الطبيعية، وانخفاض إنتاجية العامل لعدم شعوره بالراحة، وإمكانية حدوث الإصابات نتيجة عدم الرؤية الجيدة لمواطن الخطر، وعتامة عدسة العين.
ونصحت “وقاية” بضرورة إغلاق العين لفترات وجيزة لتجنب جفاف العين، وأخذ فترات استراحة للعين، وذلك بالنظر بعيداً عن الشاشة، وتقليل إضاءة سطوع الحاسب الآلي.
كما نصحت بضرورة إغلاق المصابيح التي تجعل من الصعب رؤية الأشياء المعروضة على الشاشة، وضبط الشاشة بحيث تكون على بعد ذراعين.
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