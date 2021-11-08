الرئيس اللبناني يرحب بأي مسعى للجامعة العربية لإعادة العلاقات مع السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - وأبلغ الرئيس عون، الأمين العام المساعد لـ"جامعة الدول العربية" السفير حسام زكي، خلال استقباله له قبل ظهر اليوم الاثنين، في قصر بعبدا، أن لبنان "حريص على إقامة أفضل العلاقات وأطيبها مع الدول العربية الشقيقة، ولا سيما منها المملكة العربية السعودية ودول الخليج، ولم يترك مناسبة إلا وعبر عن هذا الحرص".
ولفت إلى ضرورة الفصل بين مواقف الدولة اللبنانية وبين ما يمكن أن يصدر عن أفراد أو جماعات، خصوصًا إذا ما كانوا خارج مواقع المسؤولية، آخذين في الاعتبار مقتضيات النظام الديمقراطي الذي اختاره اللبنانيون والذي يضمن حرية الرأي والفكر ضمن ضوابط القانون.
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وشدد على أن لبنان لن يتردد في اتخاذ أي موقف يساعد في تهيئة الأجواء المصارحة التي تأخذ في الاعتبار السيادة الوطنية والحرص المتبادل على العلاقات بين الدولتين الشقيقتين لضمان ديمومتها وعدم تأثرها بأي أحداث فردية وعابرة.