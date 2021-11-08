"المصير واحد"... قوات برية سعودية تصل إلى أراضي الإمارات... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - واكتمل وصول وحدات القوات السعودية المشاركة في تمرين "المصير واحد/1" مع القوات البرية الإماراتية، الذي سيقام لمدة ثلاث أسابيع، وفقا للوكالة.

ويستهدف التمرين تعزيز أواصر التعاون العسكري الدفاعي المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة العسكرية بين البلدين من خلال مراحل التدريب المختلفة، ضمن خطط وبرامج القوات البرية الإماراتية المشتركة مع نظيرتها السعودية.

ولا يقتصر التعاون بين الإمارات والسعودية على مجال دون الآخر، فاللقاءات والتواصل المستمر يشمل التنسيق العسكري، والتعاون الاقتصادي، وبحث القضايا والملفات السياسية ذات الأولية لدى قادة الجانبين.

وكانت القوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتية شاركت في التمرين المشترك "طويق 2"، الذي أقيم في يونيو/حزيران في المملكة العربية السعودية بهدف تحقيق أعلى درجات الاستعداد وتحقيق التوافق والتكامل العملياتي.