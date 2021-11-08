شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس وزراء الداخلية العرب يدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، باستنكار بالغ نبأ العملية الإرهابية الدنيئة التى حاولت من خلالها قوى الشر والإجرام اغتيال مصطفى الكاظمى رئيس مجلس الوزراء فى جمهورية العراق.

وإن الأمانة العامة إذ تعرب عن ارتياحها لسلامة دولة رئيس مجلس الوزراء، لتدين بكل حزم هذه العملية الإرهابية، معلنةً تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب العراق العزيز فى مواجهة التطرف والإرهاب، وإنها على ثقة بأن هذا العمل الإرهابى لن يزيد الشعب العراقى إلا تضامنا وتلاحمًا مع حكومته وأجهزة آمنه فى مواجهة الإرهاب والإجرام، لتعزيز مناخ الأمن والاستقرار بما يخدم التنمية والازدهار.