وزير الخارجية اللبنانى: دور جامعة الدول العربية مقدس ويقدره لبنان

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية اللبنانى عبدالله بو حبيب إن دور جامعة الدول العربية مقدس، ويقدره لبنان كثيرا لأنها حلقة الوصل بين الدول العربية.

وأكد بو حبيب ،خلال لقائه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكى اليوم، أن لبنان يتمسك بالجامعة ومساعدتها من أجل القيام بأي مسعى بين أي دولتين عربيتين.

من جانبه، قال السفير حسام زكي إن هدف الزيارة هو الحوار مع القيادات اللبنانية حول الأزمة مع دول الخليج وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والتعرف على الموقف اللبناني وما الذي يمكن أن يتم عمله أو تقديمه لحلحلة الأزمة الحالية في العلاقة والبدء في رأب الصدع الموجود حاليا.

وأضاف أن الحوار مع وزير الخارجية اللبناني كان جادا وصريحا، حيث عرض السفير حسام زكي تصور الأمين العام للجامعة العربية في هذا الموضوع، معبرا عن اعتقاده بأن المسألة بالنسبة لمتابعيها واضحة جدا، وما يجب القيام به من أجل البدء في معالجة الازمة الحالية هو واضح ويجب على الجميع الاستمرار في العمل الجاد لأن العلاقة بين لبنان ودول الخليج هي علاقة قديمة، وبين لبنان والمملكة السعودية علاقة قديمة وراسخة ومهمة للطرفين.

وأكد أن المساعي هدفها أن تستعيد هذه العلاقة زخمها وحيويتها القديمة، معتبرا أن هذا الأمر يحتاج إلى عمل وجهد نأمل أن يؤمنه الجميع ويسعى إلى تحقيقه.