شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى: مقتل 115 عنصرا حوثيا وتدمير19 آلية عسكرية غربى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، مقتل 115 عنصرا حوثيًا، وتدمير 19 آلية عسكرية في جبهتي صرواح والجوف، غربى اليمن، خلال 24 ساعة.

وأوضح التحالف - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية اليوم الاثنين، أنه "تم تنفيذ 31 عملية استهداف لآليات وعناصر حوثية في جبهتي صرواح الجوف خلال الساعات الـ24 الماضية".

وفى وقت سابق، أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن تدمير زورق مفخخ قبالة سواحل مدينة الحديدة، تم تجهيزه لتنفيذ هجوم وشيك، وأضاف التحالف - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الاثنين، أن "السلوك الحوثى لا يزال يهدد الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر"، مشيرا إلى استمرار انتهاك عناصرالحوثى لاتفاق "ستوكهولم"، ووقف إطلاق النار فى الحديدة.