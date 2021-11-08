شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تؤكد الحرص على التنسيق مع "التعاون الخليجى" لدعم مسيرة التكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتية محمد بن هادى الحسينى، حرص بلاده على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجى من خلال مواصلة إرساء ثقافة الإبداع والابتكار والتطوير واستشراف المستقبل فى كافة المحاور لدعم مسيرة التكامل الخليجى المشترك.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن ذلك جاء خلال الاجتماع الـ 114 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس، والذي عقد في البحرين، لمناقشة التوصيات والنتائج الواردة في الاجتماع التحضيري الـ 63 للجنة وكلاء وزراء المالية بدول المجلس، فضلا عن المواضيع المتعلقة بالاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة بالإضافة إلى المواضيع الضريبية المطبقة في إطار مجلس التعاون ودعم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء.

وتم - خلال الاجتماع - تدشين النافذة الإلكترونية "GCC-TAKAMUL"، الخاصة بمعالجة الاستفسارات والملاحظات والشكاوى والاقتراحات الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة.

كانت وزارة المالية الإماراتية قد أطلقت نظام "GCC-TAKAMUL" في عام 2012، وهو يقوم بربط 26 جهة حكومية في الدولة عبر النافذة المخصصة للملاحظات، مما يسهل عملية الوصول إلى الجهات المعنية لمتابعة حالة المعاملات، ويقلل الوقت اللازم لأداء المهام، فضلا عن توفير بيانات دقيقة حول جميع أنواع الشكاوى والاستفسارات والمقترحات الأكثر اهتماما من قبل المتعاملين، وتقييم جودة الخدمات المقدمة، وتم نقل النظام من الوزارة إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.