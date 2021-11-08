شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة لبنان: أبلغت الأمين العام للجامعة بحرصنا على عودة علاقتنا بالخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي" أن لبنان حريص على عودة علاقاته الطبيعية مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وسيبذل كل جهد ممكن لإزالة ما يشوب هذه العلاقات من ثغرات ومعالجة التباينات الحاصلة بروح الأخوّة والتعاون". وفق بيان صحفى الحكومة اللبنانية.

وأبلغ ميقاتى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكى خلال استقباله قبل ظهر اليوم فى السراى الكبير" أن الجامعة العربية يمكنها القيام بدور أساسى فى هذا المجال، ونحن نشدد على اضطلاعها بمهمة تقريب وجهات النظر، وازالة الخلافات والتباينات حيثما وجدت".

وجدد التزام لبنان بكل قرارات جامعة الدول العربية تجاه الأزمة اليمنية، المنطلقة من قرار مجلس الأمن الدولى والمبادرة الخليجية ومبدأ الحوار بين الأطراف المعنية.