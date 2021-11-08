اعتصام موظفي "أونروا" في الأردن

دبي - محمود عبدالرازق - وبدأ الموظفون في الاعتصام من يوم السبت الماضي ولمدة ساعة، في منشآت "أونروا" في الأردن، وذلك ردا على عدم تنفيذ مطالبهم في الوكالة، بحسب وكالة "عمون" الأردنية.

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وأوضح رئيس اتحاد العاملين في "أونروا" في الأردن، رياض زيغان، أن "موظفي الوكالة أصبحوا أمام طريق مسدود مع إدارتها، ولم يتم فتح باب للنقاش من قبل الأخيرة مع اتحادات العاملين، وأن تصريحات المفوض العام للوكالة، فيليب لارزيني، زادت من مخاوف الموظفين واللاجئين".

ويتراوح عدد موظفي "أونروا" داخل الأردن ما يقرب من 7 آلاف شخص.

وكانت وكالة "أونروا" أعلنت، يوم الجمعة الماضي، أنها أصبحت على وشك الانهيار.

وذكر المفوض العام للوكالة، فيليب لارزيني، في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا غادريان" البريطانية أن "أونروا" تمر بأزمة وجودية، والناتجة عن فجوة كبيرة تقدر بـ100 مليون دولار في ميزانيتها العام الحالي فقط.

وبيّن أن وكالة "أونروا" وفقا لتلك الأوضاع تضطر إلى اتخاذ إجراءات تقشفية من مواصلة أداء مهامها.