نائب لبناني: زكي لا يحمل أي مبادرة إلى لبنان ولا مخارج للأزمة مع السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال حميد في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن "زيارة الأمين العام المساعد لـجامعة الدول العربية حسام زكي إلى بيروت لا تعدو أن تكون من باب رفع العتب، وأن الجامعة العربية قد تدخلت لإصلاح ذات البين بين الأشقاء العرب، ولا أعتقد أن نائب الأمين العام يحمل أي مبادرة إلى لبنان".

أما على صعيد الأزمة الدبلوماسية بين لبنان والسعودية، فأوضح أن "هناك قرارا واضحا أعلن عنه وزير الخارجية لدولة المملكة العربية السعودية، وأن الموضوع لا يتعلق باستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي ولا بما أعلنه على إحدى الشاشات قبل ربما أن يسمى وزيراً، ولكن هذه إحدى الأمور التي أوصلت الأمور إلى ما وصلت إليه"، لافتاً إلى أنه لا يوجد مخارج للأزمة للأسف حتى الساعة بل هناك مراوحة.

كما أشار حميد إلى أنه ليس من المصلحة استقالة الحكومة بعد الجهد الذي بذل، أكان غياب الرئيس سعد الحريري وعدم قدرته على تشكيل الحكومة، أو المعاناة في تشكيل هذه الحكومة برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.

ولفت إلى أنه "على الحكومة أن تلتفت إلى موضوع الانتظام العام في لبنان والاستقرار الداخلي وأن تقوم بما يتوجب عليها لجهة أن تجمع الشمل بما يضمن مصلحة لبنان واللبنانيين".

ورداً على سؤال حول إمكانية أن تطول الأزمة اللبنانيين المقيمين في دول الخليج، قال حميد إن "ما سمعناه عن لسان الكثير من المسؤولين أن موضوع الإجراءات لدول التعاون الخليجي لن تطال اللبنانيين المقيمين والعاملين في تلك البلدان ونأمل أن يستمر هذا الموقف".

وعن تداعيات استمرار الأزمة الدبلوماسية على الوضع الاقتصادي في لبنان، فقال:"أنا الغريق فكيف أخشى من البلل".