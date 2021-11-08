التحالف العربي يعلن اعتراض "مسيرة مفخخة" استهدفت خميس مشيط

دبي - محمود عبدالرازق - وقال التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): "الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط".

يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان التحالف، مقتل 138 من مسلحي "أنصار الله" في عمليات نفذها بمحافظة مأرب، شرق العاصمة اليمنية صنعاء، وبعد يومين من إعلانه اعتراض وتدمير مسيرة استهدفت مطار أبها الدولي جنوب غربي المملكة.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.

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