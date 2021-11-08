شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى يدمر زورقا مفخخا قبالة سواحل مدينة الحديدة اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن تدمير زورق مفخخ قبالة سواحل مدينة الحديدة، تم تجهيزه لتنفيذ هجوم وشيك، وأضاف التحالف - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الاثنين، أن "السلوك الحوثى لا يزال يهدد الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر"، مشيرا إلى استمرار انتهاك عناصرالحوثى لاتفاق "ستوكهولم"، ووقف إطلاق النار في الحديدة.

يذكر أن التحالف العربى لدعم الشرعية في اليمن،أعلن مقتل 115 حوثيا، وتدمير 14 آلية عسكرية في محافظتي مأرب والجوف الخميس الماضى.