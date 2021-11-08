شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية الانتخابات العراقية تعلن الانتهاء من إجراءات النظر فى الطعون وملاحقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، اليوم الاثنين، الانتهاء من اجراءات النظر في الطعون وملاحقها وما رافقها من تدقيق ومراجعة للمحطات المطعون بها وعدها وفرزها يدويا، ونشر موقع السومرية نيوز العراقى وثيقة تبرز انتهاء إجراءات النظر في الطعون مشيرا إلى أن الطعون بلغت نحو 1436 طعنا موزعة على 14 محافظة.

مفوضية الانتخابات العراقية

في سياق آخر، قال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء مساء اليوم الأحد، عقب عملية اغتياله الفاشلة التي تمت في الساعات الأولى من صباح اليوم، "إن منزلي تعرض الليلة الماضية لاعتداء عبر استهدافه بطائرات مسيرة وجهت إليه بشكل مباشر، وهذا العمل الجبان لا يليق بالشجعان، ولا يعبر عن إرادة العراقيين."

وأضاف الكاظمى: "بلدنا يمر بتحديات عديدة ليست وليدة اليوم ولا نتاج هذه الحكومة، وتمكّنا من تفكيك وحل الأزمات الاقتصادية والصحية، وتجاوزنا أزمة انهيار أسعار النفط، والسياسات الخاطئة للحكومات السابقة".

وأشار إلى أن العراق نجحت في ‏تلبية مطلب الشعب والمرجعية والمتظاهرين بإجراء انتخابات مبكرة، ووفرنا كل ما طلبته المفوضية.

وقال: "إن نتائج الانتخابات والشكاوى والطعون ليست من اختصاص الحكومة، إنما واجبنا انصب على توفير الأمور المالية والأمنية لإجراء الانتخابات، ومنعنا انزلاق العراق في حرب إقليمية، وتمّكنا من العبور بالبلد إلى بر الأمان".

وأضاف رئيس وزراء العراق: "هناك من يحاول أن يعبث بأمن العراق ويريدها دولة عصابات، ونحن نريد بناء دولة".

وأوضح : " حاربنا الفساد ولن نتوقف عن ملاحقة الفاسدين، ولن نسمح بأي توسط لهؤلاء، ولن يفلتوا من العدالة".

وقال: "أمرنا بفتح التحقيق الفوري في الأحداث التي حصلت مع المحتجين أمام المنطقة الخضراء يوم الجمعة، وسنضع أي متجاوز خلف القضبان ونقدمه للعدالة؛ لأننا لا نفرق بين العراقيين".

وأكد على أنه جاء لخدمة أبناء شعبنا، وهناك من يريد أن يختطف العراق، لكننا لن نسمح له بأن ينال من العراق، فالعراق أكبر من أي محاولات لتقزيمه، وكذلك لن يكون عرضة لمغامرات طائشة؛ لأنه يمتلك شعباً واعياً وإرثاً حضارياً عميقاً.

وشدد على ملاحقة الذين ارتكبوا جريمة الأمس، نعرفهم جيداً وسنكشفهم، وسوف تصل يد العدالة إلى قتلة الشهيد العقيد نبراس فرمان ضابط جهاز المخابرات الوطني العراقي.