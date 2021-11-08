الصحة العالمية تؤكد أن متحور هيهي مجرد شائعة من وسائل التواصل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد الدكتور عبد الناصر أبو بكر مدير وحدة التأهب لمخاطر الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية اليوم الإثنين، أن هناك عددًا من متحورات كورونا ظهرت العام الماضي، موضحاً أن هناك شائعات أطلقت وجود متحور جديد سمي متحور هيهي، موضحًا أننا نواصل العمل مع بقية الدول ولم نرَ حتى الآن تحورًا جديدًا، والصحة العالمية هي التي تطلق الاسم على التحور الجديد إذا ظهر.



وأكد، أن تحور هيهي هو شائعة من مواقع التواصل الاجتماعي، وتوصي المنظمة بتعزيز الترصد والتحقق من سريان التحورات الموجودة بالفعل، وحتى الآن لم نسمع عن تحور جديد يطلق عليه هيهي.

وأضاف، نحن نعزز مسألة التلقيح بلقاح الأنفلونزا، ومن 2020 الى 2021 فإن موسم الأنفلونزا ينخفض ولكن لابد أن نراعي أصحاب الأمراض المزمنة وأيضًا كبار السن والأطفال من أصحاب المناعة الضعيفة يجب أن يتلقوا لقاح الأنفلونزا.