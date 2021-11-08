مواد غذائية تسرع الإصابة بالخرف.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت منظمة Dementia Australia أن المواد الغذائية المحتوية على الدهون المشبعة والدهون المتحولة تزيد من خطر الإصابة بالخرف.



وتفيد صحيفة Daily Express، إلى أن منظمة Dementia Australia كشفت المواد التي عند تناولها دائما يزيد من خطر تطور الخرف.

وتقول الصحيفة، "الأشخاص الذين يتناولون أطعمة غنية بالدهون المتحولة والدهون المشبعة هم في مجموعة الخطر".

وتشمل قائمة المواد الخطرة التي نشرتها المنظمة الأسترالية: منتجات الألبان عالية الدسم مثل الزبدة، واللحوم الدهنية وزيت النخيل وزيت جوز الهند والشوكولاتة.

وتشير منظمة Dementia Australia، إلى أن المأكولات السريعة والوجبات الخفيفة والمعجنات مثل التورت والبسكويت، غنية بالدهون المتحولة.

وتؤكد، عند التخلي عن تناول هذه الأطعمة، لا يعني تجنب الإصابة بالخرف 100 بالمئة، ولكن يخفض خطر الإصابة به كثيرا.

ووفقا لخبراء المنظمة، الفواكه والخضروات الغنية بمضادات الأكسدة، والأطعمة الغنية بالدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة يمكن أن تحمي من المرض.