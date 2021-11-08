ولي عهد السعودية الأسبق يثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل

دبي - محمود عبدالرازق - وذلك بعد خروجه من المستشفى بأمريكا. وكتب الأمير سطام بن خالد "الحمد لله على السلامة سيدي نسأل الله عز وجل أن يمتعك بالصحة والعافية ويحميك من كل شر وسوء"، فيما كتب الأمير عبد الله بن سلطان "الحمدلله على سلامة سيدي الوالد (...) فهو القدوة الحسنة في التواضع والأخلاق الرفيعة والقلب العاطف الحنون علينا جميعا".

وكان الأمير مقرن بن عبد العزيز، قد شغل منصب ولي العهد السعودي في الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني 2015 حتى أبريل/ نيسان من العام نفسه، عندما أعفاه من منصبه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وعندما ترك الأمير مقرن منصب ولي العهد في عام 2015، كان وقتها عمره 76 عاما، وهو الابن الـ35 من أبناء الملك المؤسس للمملكة السعودية، عبد العزيز آل سعود.

وجاء ترك الأمير مقرن بن عبد العزيز لآخر منصب حكومي له، في العام 2015، بعد العمل العسكري والمدني في المملكة لمدة عقود.

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