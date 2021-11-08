الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط "مسيرة" تابعة لـ "حماس"

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد الجيش في بيان نشره على حسابه في موقع تويتر: "قبل وقت قصير عبرت طائرة دون طيار تابعة لمنظمة حماس الإرهابية إلى البحر وتم إسقاطها".

وأضاف: "تتبعت وحدة المراقبة الجوية الطائرة المسيرة طوال الحادث".

وقبل ذلك بوقت قصير، قالت وسائل إعلام عبرية بينها قناة "كان" الرسمية، إنه تم إطلاق صاروخ اعتراضي من منظومة القبة الحديدية على هدف على حدود قطاع غزة، دون مزيد من التفاصيل.

وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي عدة مرات خلال العام الجاري، إسقاط طائرات مسيّرة تابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

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