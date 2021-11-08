شكرا لقرائتكم خبر عن عون: لبنان لن يتردد فى اتخاذ أى موقف يساعد على تهيئة أجواء المصارحة مع الخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون، خلال لقائه اليوم مع الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكى، متناولا أزمة لبنان مع المملكة العربية السعودية والخليج، أن المصارحة فى مثل هذه الأوضاع هى عامل أساسى لتقريب وجهات النظر ورأب أى صدع، مؤكدا أن لبنان لن يتردد فى اتخاذ أى موقف يساعد فى تهيئة الأجواء لمثل هذه المصارحة التى تأخذ فى الاعتبار السيادة الوطنية والحرص المتبادل على مأسسة العلاقات بين الدولتين الشقيقتين لضمان ديمومتها وعدم تأثرها بأى أحداث فردية وعابرة. وفق بيان لرئاسة لبنان.

وأكد الرئيس عون للسفير زكى انه يجب معالجة ما حدث مؤخرا بين لبنان والمملكة العربية السعودية، "من خلال حوار صادق مبنى على أسس الاخوة العربية والتعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولتين الشقيقتين نظرا لما يجمعهما من علاقات تاريخية كانت دائما وستبقى لمصلحة الشعبين".