شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقى: مقتل قيادى داعشى وتدمير 3 أوكار فى الأنبار غربى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الاثنين، مقتل أحد قادة تنظيم داعش الإرهابى وتدمير 3 أوكار للإرهابيين فى "وادى القذف" بصحراء الأنبار غربى البلاد.

وقال رسول -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية- إنه "بعملية نوعية وبإشراف ومتابعة من قبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تمكن رجال وكالة الاستخبارات من مداهمة ثلاثة أوكار لعناصر تنظيم داعش الإرهابي في وادي القذف ضمن صحراء الرطبة في محافظة الأنبار، حيث تم محاصرة وتدمير ثلاث مضافات، وقتل الإرهابي (أبو البراء) أحد قادة داعش". وأضاف أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ستواصل عملياتها، وستلاحق كل من يحاول العبث بأمن المواطنين".

يذكر أن فرقة 15 في الجيش العراقي بمحافظة نينوى، أعلنت اعتقال 24 شخصا من عوائل تنظيم "داعش" الإرهابي قادمين من سوريا.