شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس عون: نرحب بأى مساع للجامعة العربية لإعادة العلاقات الأخوية مع السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون للسفير حسام زكى الأمين العام المساعد للجامعة العربية، انه يجب معالجة ما حدث مؤخرا بين لبنان والمملكة العربية السعودية، من خلال حوار صادق مبنى على أسس الاخوة العربية والتعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولتين الشقيقتين نظرا لما يجمعهما من علاقات تاريخية كانت دائما وستبقى لمصلحة الشعبين". وفق بيان لرئاسة لبنان.

ورحب رئيس لبنان بأى مسعى تقوم به جامعة الدول العربية لإعادة العلاقات الأخوية بين البلدين إلى سابق عهدها لا سيما وان لبنان لا يكن للمملكة إلا الخير والتقدم والازدهار، معتبرا أن المصارحة فى مثل هذه الأوضاع هى عامل أساسى لتقريب وجهات النظر ورأب أى صدع.