شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى: لبنان حريص على عودة علاقاته الطبيعية مع السعودية ودول الخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى حرص بلاده على عودة علاقاته الطبيعية مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، مشددا على أنه سيبذل كل جهد ممكن لإزالة ما يشوب هذه العلاقات من ثغرات ومعالجة التباينات الحاصلة بروح الأخوة والتعاون .

جاء ذلك خلال استقباله اليوم للأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية بالعاصمة بيروت. وأبلغ ميقاتي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن الجامعة العربية يمكنها القيام بدور أساسي في هذا المجال، مشددا على إضطلاعها بمهمة تقريب وجهات النظر، وازالة الخلافات والتباينات حيثما وجدت . وجدد ميقاتي إلتزام لبنان بكل قرارات جامعة الدول العربية تجاه الأزمة اليمنية ، المنطلقة من قرار مجلس الأمن الدولي والمبادرة الخليجية ومبدأ الحوار بين الاطراف المعنية .

وفى وقت سابق قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكى إن زيارته للبنان، اليوم الاثنين، جاءت لبحث إمكانية تقريب وجهات النظر، مشددا على أن الهدف المصلحة اللبنانية والمصلحة الخليجية وسبيلها.

جاء ذلك في تصريح له عقب لقائه بالرئيس اللبناني ميشال عون بقصر الرئاسة ببعبدا ، في مستهل زيارة يقوم بها للبنان اليوم ويلتقي خلالها برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الخارجية. وأضاف زكي عقب لقائه بالرئيس اللبناني ميشال عون صباح اليوم أن أجواء اللقاء كانت إيجابية، موضحا أنه سيقوم بزيارة إلى المملكة العربية السعودية إذا احتاج الأمر للقيام بذلك، ولكن يجب أن يكون هناك حلحلة في الأزمة.

وبدأ السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية زيارة إلى العاصمة اللبنانية بيروت، يلتقي خلالها بعدد من كبار المسئولين بالدولة اللبنانية في محاولة للبحث عن مخرج للأزمات التي تشهدها البلاد، وخصوصا الأزمة الأخيرة التي تسببت في تصعيد دبلوماسي بين لبنان من جهة والمملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج من جهة أخرى.