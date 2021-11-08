شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث بوتين يبحث مع وزير خارجية العراق المحاولة الفاشلة لاستهداف الكاظمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبادل ميخائيل بوجدانوف مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال الاتصال الهاتفي مع فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية العراق المعلومات حول المحاولة الفاشلة لاستهداف منزل مصطفي الكاظمي رئيس الوزراء العراق بطائرة مسيرة الواقع في المنطقة الخضراء ببغداد.

وذكر بيان للخارجية الروسية نشرته سفارتها بالقاهرة اليوم علي موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" اليوم أن الجانب الروسي أكد تضامنه مع قيادة وشعب العراق في مكافحة الإرهاب وأهمية تماسك المجتمع العراقي في مواجهة أي محاولة لزعزعة الوضع في البلاد مشيرا إلي أن الاتصال الهاتفي تناول أجندة لجنة التعاون الاقتصادي والعلمي والتجاري الروسي – العراقي .