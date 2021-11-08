شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس عون للسفير حسام زكى: لبنان حريص على أفضل العلاقات مع الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس لبنان العماد ميشال عون خلال لقائه اليوم، مع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكى فى قصر بعبدا، أن لبنان "حريص على إقامة أفضل العلاقات وأطيبها مع الدول العربية الشقيقة، ولا سيما منها المملكة العربية السعودية ودول الخليج، ولم يترك مناسبة إلا وعبر عن هذا الحرص"، وفق بيان صحفى لرئاسة لبنان.

لفت عون إلى ضرورة الفصل بين مواقف الدولة اللبنانية وبين ما يمكن أن يصدر عن افراد أو جماعات، خصوصا اذا ما كانوا خارج مواقع المسؤولية، آخذين فى الاعتبار مقتضيات النظام الديمقراطى الذى اختاره اللبنانيون والذى يضمن حرية الرأى والفكر ضمن ضوابط القانون.