شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية فى ليبيا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ المفوضية العليا للانتخابات الليبية، اليوم الاثنين، عملية قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى ليبيا، وأعلن رئيس المفوضية الدكتور عماد السايح، أمس الأحد، عن فتح باب الترشيح للانتخابات اعتبارا من اليوم الإثنين.

وأعلن "السايح" في مؤتمر صحفى له بالعاصمة طرابلس، الأحد، أن قبول طلبات الترشيح للانتخاب الرئاسية والبرلمانية سيستمر الى غاية 22 نوفمبر الجاري، بينما ستتواصل طلبات المرشحين بالانتخابات النيابية حتى السابع من ديسمبر، مؤكدا أن طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية سيقتصر قبولها على فروع المفوضية الثلاث بكل من طرابلس وبنغازي وسبها.

وأكد أن عملية انتخاب الرئيس هي الأولى في البلاد منذ استقلالها، وأن المطلوب من الجميع أن يتحمل مسؤولياته، سواء من الناخبين أو المترشحين أو العاملين في المفوضية ، مضيفا "سوف نلتزم بالإجراءات التي وضعت لهذا الغرض، وسنلتزم باللوائح التنظيمية، التي سوف تنشر على موقع المفوضية، ويستطيع كل مترشح أن يتطلع على هذه اللائحة، ويتقيد بنصوصها وموادها، ليكون على دراية بشروط الترشح والمستندات المطلوبة لقبول الترشح في هذه الانتخابات".

وتابع " التزامن في الإجراءات سوف يحدث بين الانتخابات النيابية والرئاسية.. هناك اختلاف في الشروط وكذلك اختلاف في المدد الزمنية".

وأضاف أن المفوضية استلمت من مجلس النواب الليبي كل التعديلات الفنية، التي ستمكنها من تنفيذ الانتخابات "دون الطعن في إجراءات تنفيذها"، مشيرا إلى أن قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية سيكون عبر مكاتب المفوضية في طرابلس وبنغازي وسبها فقط.

ونشرت المفوضية العليا للانتخابات فى ليبيا شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، مشيرا إلى أن نظام انتخاب رئيس الدولة باعتبار ليبيا كلها دائرة واحدة ويكون نظام التنافس على منصب رئيس الدولة من جولتين، مشددة على ضرورة أن يقدم المترشح للرئاسة تقديم ما يفيد بتوقفه عن ممارسة وظيفته بشكل نهائى قبل ثلاثة أشهر من يوم 24 ديسمبر المقبل.