الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين فى الضفة الغربية.. ومستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، تسعة فلسطينيين من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، وقالت مصادر فى رام الله، إن جنود الاحتلال اعتقلوا، ستة مواطنين، وهم عبد عثمان صافى "28 سنة"، وعيسى صافى "28 سنة" من مخيم الجلزون، ويوسف صامد حماد من بلدة سلواد، والأسير المحرر معتز وهدان من قرية رنتيس، كما داهموا عمارة سكنية في بلدة بيتونيا واعتقلوا مواطنين لم تعرف هويتهما بعد.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، الفلسطيني سليمان فيصل سليمان العروج (26 سنة)، من قرية جناته، شرقا، الأسير المحرر حسين حلمي أبو شنب، بعد أن داهمت منزله في الحي الشرقي من المدينة، كما الأسير المحرر محمد عبيد ربيع، من بيت عنان بالقدس.

من جانب أخر اقتحم مستوطنون، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال شهود عيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأقاموا صلوات تلمودية، في المنطقة الشرقية منه.

وتشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمقدسيين والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات بحق الشبان.

وينفذ المستوطنون اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك، في محاولة لفرض أمر واقع والسيطرة عليه.