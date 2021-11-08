شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجيش اليمنى تحبط هجوما حوثيا على معسكر بالجوف شمال غربى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبطت قوات الجيش اليمنى والمقاومة الشعبية، اليوم الاثنين، هجوما عنيفا شنته جماعة الحوثى، على معسكر الخنجر شمالى شرق محافظة الجوف شمال غربى البلاد.

ونقلت قناة "اليمن" الإخبارية عن مصادر ميدانية القول: إن "عناصر الحوثى المدعومة من إيران شنت هجمات مكثفة على معسكر "الخنجر" بمديرية خب والشعف"، مضيفة أن وحدات الجيش تمكنت من إحباط الهجمات الحوثية وكبدت المليشيات الحوثية خسائر كبيرة فى العتاد والأرواح. ويشرف معسكر الخنجر على خط رئيس يربط بين محافظة مأرب ومنطقة "اليتمة" الاستراتيجية القريبة من الحدود السعودية.

وفى وقت سابق، أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمنى أحمد عوض بن مبارك مجددا دعم بلاده لكل الجهود الأممية من أجل عودة الاستقرار في البلاد، مطالبا فى الوقت نفسه المجتمع الدولى بالتدخل وعدم الصمت إزاء استمرار جرائم جماعة الحوثي بحق الشعب اليمني.

وقال وزير الخارجية -في تصريح لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الاثنين، إنه بحث مع المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرج الاستهدافات الأخيرة للعناصر الحوثية للمدنيين في تعز ومأرب، مضيفا أن المبعوث الأممي ناقش أيضا الوضع الاقتصادي الصعب للبلاد. وأضاف الوزير أن حجم تعديات عناصر الحوثى على مدينة مأرب تسببت في عملية نزوح داخلى كبيرة تعدت الـ 54 ألف نازح خلال الشهرين الماضيين، مشيرًا إلى أن تلك العناصر ترسل يوميًا رسائل على الأرض تثبت رفضها لأى جهود سلمية.

وفى وقت سابق، طالبت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة والمجتمع الدولى بدعم عاجل لإنقاذها من الانهيار الاقتصادى، وأفادت الحكومة فى بيان أوردته قناة "اليمن الإخبارية"، الاثنين، بأن معين عبد الملك رئيس الحكومة، التقى مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، هانس غروندبرغ فى عدن، وطالبه بالدعم العاجل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ووقف تراجع سعر صرف العملة المنهارة في اليمن.