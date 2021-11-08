شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء جنوب أفريقيا تعلن قطع التيار طوال الأسبوع بسبب عدم كفاية طاقة التوليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة إيسكوم للكهرباء المملوكة للدولة فى جنوب إفريقيا إنها ستقطع الكهرباء طوال الأسبوع من الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلى، اليوم الاثنين بسبب عدم كفاية طاقة التوليد وعدم القدرة على تجديد احتياطيات الطوارئ خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبحسب بوابة أفريقيا، شكل الانقطاع المتكرر للكهرباء الذى فرضته إيسكوم عائقا رئيسيا أمام النمو الاقتصادى فى أكثر دول إفريقيا تصنيعا.

وقالت إيسكوم إن انقطاع التيار الكهربائى سيستمر حتى الساعة الخامسة من صباح السبت.

وأضافت الشركة أن "حادثا كبيرا" وقع فى زامبيا يوم السبت أثر على شبكة الكهرباء فى الجنوب الأفريقى بأكمله.

وشهدت زامبيا الغنية بالنحاس انقطاعا للكهرباء فى جميع أنحاء البلاد يوم السبت بعد مشكلة لم يتم تحديدها.