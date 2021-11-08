شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة دول غرب أفريقيا "إيكواس" تفرض عقوبات على زعماء مالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا(إيكواس) عقوبات على زعماء المرحلة الانتقالية فى مالى بعد أن أبلغوا المجموعة أنهم لن يتمكنوا من إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فى فبراير كما تم الاتفاق عليه سابقا بحسب بوابة أفريقيا.

وكانت الحكومة الانتقالية فى مالى، والتى اضطلعت بالسلطة فى أعقاب إطاحة الجيش بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا فى أغسطس 2020، قد وعدت إيكواس بالإشراف على انتقال إلى الديمقراطية مدته 18 شهرا تتوجه انتخابات فى 27 فبراير 2022.

لكنها لم تحرز سوى تقدم متقطع صوب تنظيم الاقتراع وأشارت مرارا إلى أنه قد يتأجل، لأسباب من بينها تمرد يشنه متشددون.

وقالت إيكواس فى بيان عقب قمة عُقدت فى غانا أن العقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول على جميع أعضاء السلطة الانتقالية وكذلك بعض أفراد أسرهم، مضيفة أنها ستبحث أيضا فرض عقوبات إضافية فى ديسمبر إذا لم يُحرز تقدم.