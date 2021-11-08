شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: ملتزمون بدعم الليبيين فى إجراء انتخابات شفافة فn موعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، رايزدون زيننجا، مشاورات عبر الاتصال المرئى اليوم مع مجموعة من ممثلى المجتمع المدنى من مختلف أنحاء ليبيا.

وأكدت وكالة الأنباء الليبية الرسمية "وال" أن المشاركون تبادلوا وجهات النظر حول الانتخابات، مؤكدين أن الهدف من الانتخابات يجب أن يكون تحقيق الاستقرار والخروج من الأزمات السياسية المتكررة. وشدد العديد منهم على ضرورة ضمان قبول النتائج من قبل جميع الجهات الفاعلة.

من جانبه رحب "زيننجا" بالمشاركين مشددًا على الدور الهام للمجتمع المدنى للإسهام فى تحقيق ليبيا مستقرة وسلمية وديمقراطية، مجددا التزام البعثة بدعم الليبيين فى إجراء انتخابات شفافة وموثوقة وفى موعدها، وفق خارطة الطريق السياسية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لتحقيق الاستقرار فى ليبيا.

أعلن رئيس المفوضية الليبية العليا للانتخابات عماد السايح، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، اعتبارا من اليوم الاثنين، والبدء فى عملية توزيع بطاقة الناخب؛ تمهيدا للانتخابات المقررة فى 24 ديسمبر المقبل.

وأضاف: "سوف نلتزم بالإجراءات التى وضعت لهذا الغرض، وسنلتزم باللوائح التنظيمية، التى سوف تنشر على موقع المفوضية، ويستطيع كل مترشح أن يتطلع على هذه اللائحة، ويتقيد بنصوصها وموادها، ليكون على دراية بشروط الترشح والمستندات المطلوبة لقبول الترشح فى هذه الانتخابات".

وأكمل " التزامن فى الإجراءات سوف يحدث بين الانتخابات النيابية والرئاسية.. هناك اختلاف فى الشروط وكذلك اختلاف فى المدد الزمنية".

وأضاف أن المفوضية استلمت من مجلس النواب الليبى كل التعديلات الفنية، التى ستمكنها من تنفيذ الانتخابات "دون الطعن فى إجراءات تنفيذها"، منبها إلى أن قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية سيكون عبر مكاتب المفوضية فى طرابلس وبنغازى وسبها فقط.