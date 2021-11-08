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الكويت تستضيف المشاورات الأولى بين وزارتى خارجية بيلاروسيا والكويت

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القاهرة - سامية سيد - استضافت الكويت المشاورات الوزارية الأولى بين وزارتى خارجية بيلاروسيا والكويت، حسبما أعلنت الدائرة الصحفية بوزارة الخارجية البيلاروسية فى بيان لها اليوم الاثنين.

ووفقا للوزارة ، ترأس الوفد البيلاروسي نائب وزير الخارجية ميكالاي بارسيفيتش، وكان على رأس الوفد الكويتي مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا ناصر الهين .

وناقش الطرفان مختلف المجالات المتعلقة بالتعاون الثنائي، بما في ذلك الذكرى الثلاثين المقبلة لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بيلاروسيا والكويت في عام 2022.

وقال بيان الخدمة الصحفية للوزارة: "توصل الطرفان إلى اتفاق لرفع مستوى الحوار السياسي بين البلدين في المستقبل القريب، والحفاظ على مستوى عال من التفاعل في المنظمات الدولية"، بحسب وكالة أنباء /بيلتا/ البيلاروسية.

وأشار البيان إلى أن المشاورات أولت اهتماما خاصا بتكثيف التعاون التجاري والاقتصادي بين الكويت وبيلاروسيا، واستئناف اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني ، وزيادة تعزيز الاتصالات التجارية. كما ناقش الطرفان آفاق التعاون في مجالات التعليم والثقافة والسياحة.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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