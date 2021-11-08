شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت روسيا محاولة الاغتيال الأخيرة التي استهدفت رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي .. مؤكدة أنها محاولة تهدف إلى تقويض الأمن والاستقرار الوطنيين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا في بيان صدر عن الوزارة وأوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الاثنين، إن موسكو تدعو السياسيين العراقيين لممارسة ضبط النفس، وتؤكد استعدادها لتعزيز التعاون العملي مع الشركاء العراقيين في مكافحة الإرهاب.

وأعربت عن أملها في أن يتوصل العراق قريباً إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة جديدة تحظى بدعم الأحزاب السياسية والجماعات العرقية الرئيسية.