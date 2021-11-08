شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان عُمان يتسلم أوراق اعتماد السفير المصرى الجديد وعدد من سفراء الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقبل السلطان هيثم بن طارق - سلطان عُمان - بقصر العلم صباح اليوم، أوراق اعتماد السفير خالد محمد عبدالحليم، سفيرًا فوق العادة مفوضًا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، معتمدًا لدى سلطنة عُمان.

كما تقبل سلطان عمان أوراق اعتماد بعض سفراء الدول، وخلال اللقاءات الجانبية للسفراء مع سلطان عُمان نقل السفير المصري والسفراء تحيات وتمنيات قادة دولهم للسلطان هيثم بن طارق بموفور الصحة والسعادة ومديد العمر، وللشعب العُماني بدوام التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسلطان عمان ، معربين عن عظيم تشرفهم وبالغ سعادتهم لتقديم أوراق اعتمادهم لدى المقام السامي لجلالته، مؤكدين بذل قصارى جهدهم للرقي بعلاقات بلدانهم مع سلطنة عُمان في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعب العُماني وشعوب دولهم.

وقد رحب السلطان هيثم بن طارق بالسفير المصري وبعض السفراء من الدول الشقيقه شاكرًا قادة دولهم على تحياتهم وتمنياتهم الطيبة، مؤكدًا لهم بأنهم سيلقون كل الدعم من قبل جلالته والحكومة والشعب العُماني بما يسهل أداءهم لمهام عملهم.

حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وزير ديوان البلاط السلطاني ووزير الخارجية واللواء ركن قائد الحرس السلطاني العُماني ورئيس المراسم السلطانية والمرافقون العسكريون لجلالة السلطان.

وقد تم اعتماد عددٍ من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى سلطنة عُمان، كلًّا على حـدة. فقد تقبل السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان أوراق اعتماد كـلٍّ من:

– السفيرة ستيلا كلوث، سفيرة فوق العادة مفوضة من قبل الملك ويليام ألكسندر – ملك مملكة نيذرلاندز ، معتمدة لدى سلطنة عُمان.

– السفير/ شايفول أنور محمد، سفيرًا فوق العادة مفوضًا من السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه – ملك ماليزيا، معتمدًا لدى سلطنة عُمان.

– السفيرة/ فيرونيك أولانيون، سفيرة فوق العادة مفوضة من قبل الرئيس/ إيمانويل ماكرون – رئيس الجمهورية الفرنسية، معتمدة لدى سلطنة عُمان.

– السفير/ ويليم موراي، سفيرًا فوق العادة مفوضًا من قبل الملكة/ اليزابيث الثانية – ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ورئيسة الكمنولث، معتمدًا لدى سلطنة عُمان.

– السفير/ قيس سعد العامري، سفيرًا فوق العادة مفوضًا من قبل الرئيس الدكتور برهم صالح – رئيس جمهورية العراق، معتمدًا لدى سلطنة عُمان.

– السفيرة/ ليجيا ماريا شيرر ، سفيرة فوق العادة مفوضة من قبل فخامة الرئيس/ جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، معتمدة لدى سلطنة عُمان.

– السفير/ أميت نارنج، سفيرًا فوق العادة مفوضًا من قبل الرئيس/ رام ناث كوفين رئيس جمهورية الهند، معتمدًا لدى سلطنة عُمان.