دروس يوجا مجانية للسيدات في إكسبو 2020 دبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

سيتاح لزوار إكسبو 2020 دبي من السيدات فرصة المشاركة في جلسات اليوجا الصباحية، التي تقام في موقع شلالات إكسبو الخلابة.



تقام "يوجا شلالات المياه" 3 مرات في الأسبوع، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، من الساعة 9.30 إلى 10.30 صباحاً، بدءاً من 9 نوفمبر، بقيادة المدربة زينة عساف، وستكون الحصص مجانية لجميع السيدات اللاتي لديهن تذكرة دخول إكسبو 2020 دبي.

يجب على المشاركات إحضار الحصائر والمناشف الخاصة بهن، وحجز مكانهن عبر تطبيق GloFox. كما تتوافر خدمة صف السيارات مجاناً لجميع المشاركات اللواتي يسجلن حضورهن لدروس اليوجا.

تهدف هذه المبادرة الجديدة إلى تعزيز الدور الذي يلعبه إكسبو 2020 على صعيد تشجيع اتباع أسلوب حياة صحي مليء بالنشاط والحيوية، ولتشجيع السيدات على الحضور والاستمتاع بالفعاليات التي يقدمها لهم خلال الفترة الصباحية التي تعد أقل فترات اليوم ازدحاما.