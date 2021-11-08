شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يستهدفون الأحياء السكنية في مأرب اليمن بصاروخ باليستي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مصادر يمنية ميدانية، الأحد، بأن الحوثي استهدف الأحياء السكنية في مأرب بصاروخ باليستي. وقالت المصادر -وفقا لما أوردته قناة "اليمن الإخبارية"- إن الحوثي عاود استهداف الأحياء السكنية في مأرب.

من ناحية أخرى أعلن الجيش اليمني، أمس الأحد، إفشال محاولات تسلل للميليشيات ومصرع العشرات من عناصرها جنوب محافظة مأرب شمالي شرق اليمن.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية يخوضون معارك متواصلة لدحر الحوثي في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.