شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه عاجل من سفارة المملكة في الفلبين للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نبهت سفارة المملكة بالفلبين على جميع رعاياها سواء كانوا مقيمين أو طلبة أو زائرين بضرورة تسجيل جوازاتهم من خلال موقع وزارة الخارجية. وأكدت السفارة وفقا لبيان على “تويتر”، ضرورة إرسال المواطنين المقيمين والطلبة، ما يثبت إقامتهم أو دراستهم عبر البريد الإلكتروني الخاص بقسم شؤون السعوديين. ونوهت إلى أن التسجيل عبر بريد “شؤون السعوديين” سيكون عقب تسجيل الجوازات من خلال موقع وزارة الخارجية.

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