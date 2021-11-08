نفوق حوت بعد جنوحه إلى ميناء كاليه الفرنسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

جنح حوت يبلغ طوله 19 متراً ووزنه نحو 15 طناً إلى ميناء كاليه في شمالي فرنسا حيث نفق، في ظاهرة نادرة في هذه المنطقة الفرنسية الساحلية.



وأوضح رئيس جمعية «كو أورديناسيون مامالوجيك» جاكي كاربوزوبولوس لوكالة فرانس برس أن الحوت «أنثى في الثلاثينيات من عمرها جنحت أول من أمس، وكانت مريضة ولا تزال على قيد الحياة حينما دخلت ميناء كاليه، واقتربت كثيراً من الصخور فنفقت»، واصفاً المشهد بأنه «عنيف».